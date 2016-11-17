Во время скандала вокруг развода футболиста Дмитрия Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой спортсмен стал участником другой громкой истории. 33-летняя Надежда Федосеенкова на днях заявила, что спортсмен устроил ДТП и испортил её машину на въезде на парковку. Кроме того, по словам женщины, Тарасов вёл себя по‑хамски и разговаривал с ней матом.

Инспекторы ГИБДД быстро установили виновного в этой аварии. Разобраться во всём помогла запись видеорегистратора, который находился в машине Тарасова. На видео зафиксировано, что именно женщина на своей белой иномарке таранит джип спортсмена. Слышно и ругань Надежды Федосеенковой.

Но женщина продолжает настаивать на своей невиновности. Накануне, 16 ноября, Надежда пришла на передачу "Прямой эфир", видимо, желая рассказать об инциденте подробнее и вызвать к себе сочувствие. Однако, этого не произошло. Более того, все присутствующие, как и телезрители, убедились в злых намерениях женщины.

"Я повернула, он меня срезает. Я ударяюсь в железку, которая справа. Он останавливает машину, я выхожу, начинаю снимать на камеру повреждение и фиксирую номер машины", – начала было свой рассказ Федосеенкова.

Но зрители и эксперты в зале, просмотрев видео с ДТП, заметили ей, что ещё до столкновения она тоже грубит Тарасову и нецензурно выражается.

В своё оправдание Федосеенкова заявила, что целых полчаса ждала, чтобы въехать на парковку. Но тут же проговаривается. "Был бы другой, я бы уступила! Он вёл себя нахально, и тогда я поняла, что звезда себя так ведёт, я была предвзята", – признаётся Надежда.

Зрители тут же высказали догадку, что Федосеенкова специально всё подстроила. В ответ женщина заявила: "Я три года мечтала его спровоцировать".

А вскорости выяснилось, что это не первая скандальная авария женщины. В студию была приглашена Людмила Третьяченко. Она поведала свою историю. Ранее у неё с Федосеенковой случился конфликт на МКАДе. Тогда Федосеенкова не долго держала себя в руках и в какой-то момент просто начала бить Людмилу.

По делу о ДТП Тарасова и Федосеенковой расследование ещё продолжается.

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