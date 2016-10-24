Четыре автомобиля столкнулись на пересечении улиц Стойкости и Генерала Симоняка 24 октября днем. О происшествии сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

- В “Матизе” водитель (девушка) без сознания, пассажирка с заднего сидения проломила сидение и лобовуху головой пробила. В сознании. Обе не были пристегнуты. Скорая приехала через 8-10 минут, - написал очевидец ДТП в паблике.

- Саму аварию я не видел, выглянул только после звука столкновения. Но светофор горел зелёным по ул.Стойкости, поэтому предположу, что кто-то ехал на красный, и, так как всех раскидало, то думаю ехал “Ниссан Патрол”, “Матиз” в хлам, катился и в “Форд” упёрся, который поворачивал направо со Стойкости в сторону Ветеранов, - предположил один из свидетелей.

После ДТП, отмечают очевидцы, еще два автомобиля, объезжая место происшествия, не смогли разъехаться и столкнулись.

Пострадавшие в ДТП на ул. Стойкости госпитализированы.

Точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.