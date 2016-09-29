Погода в Петербурге резко ухудшилась - всему виной очередной циклон, который принес ненастье в регион. Дожди и сильный ветер ожидаются в ближайшие дни в северной столице.

29 сентября осадки вероятны в утренние часы, а после обеда дождь немного утихнет, ожидается переменная облачность. Температура воздуха - не выше +12 градусов. К вечеру усилится ветер и в ночь на пятницу дождь пойдет с новой силой.

30 сентября в городе погода будет еще хуже, чем в четверг - порывистый ветер 13-17 м/с, ливневые дожди и температура воздуха +11-14 градусов.

Осадки вероятны и в субботу, в первый день октября, но уже менее интенсивные. Ветер останется весьма свежим - до 15 м/с, температура воздуха всего +13, давление начнет повышаться.

Воскресенье и начало новой рабочей недели будет солнечным и ясным, но при этом столбики термометров резко пойдут вниз - днем будет не выше +8-10 градусов, по ночам - около 0. Атмосферное давление будет очень высоким - 779 мм рт столба.