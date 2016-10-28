Погода в Петербурге в пятницу, 28 октября, будет дождливой и ветреной. Весь день в городе ожидается проливной дождь, без перерыва. Ветер усилится до 14 м/с, температура воздуха повысится до +7 градусов.

Суббота по прогнозам синоптиков также ожидается некомфортной в погодном плане, ветер останется весьма свежим - до 10-12 м/с, дождь будет не сильным, но "обложным". Этот термин означает, что дождь идет постоянно, но интенсивность его равномерная и умеренная.

В субботу в Петербурге будет довольно тепло - до +5-7 градусов. К вечеру дожди прекратятся и начнется похолодание. В воскресенье температура воздуха незначительно понизится - до +2-4 градусов, осадки маловероятны.

По предварительным прогнозам, похолодание продолжится на следующей неделе. Ноябрь в Петербурге начнется со снегопадов и минусовых значений температуры воздуха.