Нападение на З9-летнего жителя Петербурга произошло днем 11 октября после дорожного конфликта на перекрестке Московского проспекта и Благодатной улицы.

Пострадавший, посчитав инцидент исчерпанным, припарковался во дворе своего дома на ул. Бассейной и направился к парадной. Однако второй участник конфликта, 44-летний мужчина, решил продолжить выяснение отношений. Он последовал за своей жертвой во двор. Там преследователь нанес потерпевшему два удара ножом в грудь и живот и скрылся с места преступления.

Потерпевший был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Нападавшего по горячим следам задержали сотрудники уголовного розыска, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Против него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.