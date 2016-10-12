Комитет по природопользованию и охране окружающей среды принял решение установить в Петербурге непривычные для мегаполиса дорожные знаки - «Дикие животные». Дополняться они будут знаками 8.21 - «Зона действия». Причиной такого решения ведомства стали участившиеся случаи появления диких животных в городе - только за 9 месяцев 2016 года произошло семь автомобильных аварий из-за того, что кабаны или лоси выбегали на проезжую часть. Например, совсем недавно - 6 октября, лось погиб под колесами автомобиля в Отрадном, а машина получила серьезные повреждения - http://www.metronews.ru/novosti/los-pogib-pod-koljosami-avto-na-shosse-v-otradnom-v-lenoblasti/Tpopjf---nbgNt7rOGPZqX3g6CGHGLQ/, а 15 сентября сохатый попал под «Сапсан», следовавший из Петербурга в Москву - http://www.metronews.ru/novosti/skorostnoj-poezd-sapsan-sbil-losja-po-puti-iz-peterburga-v-moskvu/Tpopip---fcCZkxJKsYlimUh8JmKlAg/.

Установка новых дорожных знаков уже согласована с комитетом по развитию транспортной инфраструктуры.

Кроме того, комитет по природопользованию и охране окружающей среды дал поручение оградить участки автомобильных дорог, примыкающих к лесополосам. Опыт зарубежных стран показывает, что такие ограждения помогают избежать аварий, которые влекут за собой гибель и серьезные травмы диких животных. Но здесь все зависит от деятельности другого городского ведомства - комитета по благоустройству, а также дирекции КАД.

Водители иронично отнеслись к нововведению городских властей. По их мнению, это лишь попытка наложить дополнительные штрафы на автовладельцев, а не забота о безопасности движения.

Водитель Андрей Ермаченков рассказал METRO, что, по его мнению, знак «Дикие животные» не поможет избежать аварий с участием диких животных.

- Знак - это, конечно, хорошо, но животные знаки не читают. И выбегают на дорогу вне зависимости от их наличия или отсутствия. Да, водитель будет держать в уме, что лось или кабан может выбежать на дорогу, но особого эффекта это не даст. Я, когда по трассе еду, всегда держу в уме, что из леса может выбежать кто-нибудь, и знак для этого не нужен. Необходимо огораживать трассы и делать специальные надземные переходы «экодуки», как в Скандинавии, например, по которым животные могут переходить через дорогу, - считает собеседник издания.