С начала ноября дорожные предприятия Петербурга вывезли улиц города 343 тысячи кубометров снега, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству города. Также отмечается, что по данным на 14 ноября, с городской дорожной сети вывезено больше снега, чем за весь зимний период 2014 года.

Все рекорды побила неделя с 7 нпо 13 ноября. За этот период выпал 61 см осадков, а всего с начала снегопада - 73 см. На уборку Петербурга за последнюю неделю было выведено 6932 машино-смены техники в дневное время, 7015 машино-смен - ночью. В ручной работе было организовано почти 7 тысяч смены днем, в ночное время – около 3 тысяч смен.

При уборке городских территорий акцент был сделан на сухое прометание дорог и тротуаров, а также на обработку скользких участков песком и песко-соляной смесью (процент соли в смеси составляет 5-10 %). Напомним, что в чистом виде сыпать соль на тротуары запрещено.

Дневную уборку улично-дорожной сети города 14 ноября осуществляют 1049 единиц техники. В ручной работе задействуют 1039 специалистов ручного труда.