В Петербурге ожидается непогода. Шторм надвигается на северную столицу - с грозой, сильным ветром и ливнями. Утром 30 сентября ничто не предвещало бурю, но в городских службах уже готовятся к ненастью.

Председатель Комитета по благоустройству Владимир Рублевский поручил сформировать в дорожных и садово-парковых предприятиях аварийные бригады.

Руководителям садово-парковых предприятий предстоит усилить контроль за территориями скверов, садов и парков и оперативно передавать данные о ветровалах в Комитет по благоустройству. В случае падения деревьев - обеспечить быструю раскряжёвку и вывоз порубочных остатков.

Дорожникам поручено обеспечить контроль за состоянием улично-дорожной сети и павильонов ожидания городского транспорта, чтобы, если потребуется, оперативно убрать с проезжей части и тротуаров поваленные ветром деревья или конструкции. Специалисты осмотрят водоприемные устройства на дорогах и очистят их от случайного мусора, который может помешать стоку воды. Информация о застоях воды, если таковые появятся, будет оперативно передаваться в дежурные службы Водоканала.

«Со стихией не поспоришь, но наша задача – минимизировать неудобства, вызванные непогодой, для жителей города», - подчеркнул Владимир Рублевский.

Работа аварийных бригад будет организована и днем, и ночью. Также круглосуточно в комитете по благоустройству работает дежурная служба: по телефону 314-60-13 жители могут сообщить информацию о состоянии улично-дорожной сети города.

Оставить заявку о застое воды можно по телефону горячей линии ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга": 305-09-09.