По данным синоптиков, ближайшие два дня Петербург накроют проливные дожди и будет бушевать порывистый ветер. Уже вечером 29 сентября в городе усилится юго-западный ветер. 30 сентября он усилится до 15- 18 м/с, в прибрежных районах - до 23 м/с.

Гроза, дождь и сильный ветер обрушатся на Петербург

В связи с прогнозами об ухудшении погодных условий, председатель городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский поручил сформировать в дорожных и садово-парковых предприятиях аварийные бригады.

Специалисты усилят контроль за территориями скверов, садов и парков и оперативно передавать данные о ветровалах в Комитет по благоустройству. В случае падения деревьев будет обеспечена оперативная распилка и вывоз остатков.

- Наша задача – минимизировать неудобства, вызванные непогодой, для жителей города, - приводит слова Владимира Рублевского пресс-служба комитета по благоустройству.

Работа аварийных бригад будет организована и днем, и ночью.