В комитете по благоустройству Петербурга отчитались о работе по очистке улиц от снега и заявили о готовности к новому снежному шторму. По данным Смольного, ночью 10 ноября в Петербурге работала тысяча машин, с улиц Петербурга вывезено 50 000 кубометров снега. Днем в четверг на улицы выйдет еще больше дорожной техники (1100) и 1000 дворников.

"Дорожники продолжают работать в усиленном режиме. Тротуары будут убирать 300 единиц техники. Кроме работ по подметанию и оплуживанию будут проводится работы по обработке песком и пескосоляной смесью. Особое внимание сегодня будет уделено тротуарам в местах обледеневания в связи с таянием снега на крышах", - сообщили в пресс-службе комитета.

Синоптики подтверждают, что 10 ноября в Санкт-Петербурге ожидается ухудшение погоды. Днем сильный снег, слабая метель, северо-восточный ветер до 12 м/с. На дорогах снежный накат. Высота слоя свежевыпавшего снега составит местами до 15-18 см. Видимость в снеге 500 м и менее. На дорогах снежные заносы, накаты, гололедица.

Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, что вождение автомобиля в сложных погодных условиях требует особого внимания и осторожности и просят без надобности не выезжать на трассы.

- На крупных магистралях уборочная техника пойдет уступом в несколько машин одна за другой - уточнили в комитете по благоустройству, - Такой способ уборки позволяет эффективно перемещать снежные массы к лотковой зоне, освобождая дорогу для движения автомобилей. Комитет по благоустройству просит водителей отнестись к этому с пониманием, в период снегопада пропускать на дорогах уборочную технику и парковаться только в отведенных для этого местах. Качество уборки улично-дорожной сети зависит и от возможности доступа ко всем ее участкам.

Добавим, петербуржцы могут узнать, где в конкретный момент идут работы по уборке дорог - с помощью интерактивной карты, размещенной на сайте комитета - http://asmrut.kb.gov.spb.ru/kbdh/. Данные на карте обновляются каждые две минуты.