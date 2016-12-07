"Человеком года" по версии американского журнала Time стал избранный президент США Дональд Трамп. Об этом в среду сообщает Twitter издания.

Как и раньше, мнение редакторов еженедельника не совпало с мнением читателей.

Напомним, что ранее издание назвало имя "Человека года" по мнению читателей своего журнала. 18% проголосовали за индийского премьер-министра Наренду Моди.

Вторую строчку рейтинга разделили президент США Барак Обама, избранный президент Дональд Трамп и глава WikiLeaks Джулиан Ассанж – каждый из них набрал по 7% голосов.

На третьей строчке оказалась бывшая первая леди США Хиллари Клинтон – за неё проголосовали 4% опрошенных, на четвёртой строчке основатель Facebook Марк Цукерберг (2% голосов). Подробней об этом ЗДЕСЬ