Администрация Дональда Трампа составила новый список угроз национальной безопасности США, при этом в документе больше не значится Россия в качестве одной из потенциальных опасностей для страны, пишет Foreign Policy.

По данным издания, в оборонные приоритеты вошли борьба с запрещённой в России террористической организацией "Исламское государство", контроль за действиями Китая и КНДР, а также выработка новой стратегии кибербезопасности и сокращение бюджетного дефицита. Список указанных угроз был передан Пентагону.

При этом надо отметить, что неназванный источник издания добавил, что документ ещё "не является исчерпывающей" и может быть отредактирован со временем.

Напомним, что ранее Пентагон называл Россию одной из угроз национальной безопасности США.