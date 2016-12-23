Дональд Трамп не хочет видеть на своей инаугурации знаменитостей

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал предстоящую в январе инаугурацию. Он заявил, что не желает видеть на столь важном для него мероприятии разного рода знаменитостей и будет больше рад, если на торжество придут обычные люди.

"Так называемые знаменитости из списка "А" все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей", — написал Трамп в своем Twitter.