реклама
Сегодня 10:18

Дональд Трамп не хочет видеть на своей инаугурации знаменитостей

  • Данила Белов

Ему будет приятнее, если придут обычные люди

реклама

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал предстоящую в январе инаугурацию. Он заявил, что не желает видеть на столь важном для него мероприятии разного рода знаменитостей и будет больше рад, если на торжество придут обычные люди. 

"Так называемые знаменитости из списка "А" все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей", — написал Трамп в своем Twitter.

 

Данный пост можно объяснить тем, что множество певцов, актёров и других звёзд в ходе предвыборной гонки не только выступали за его соперницу Хиллари Клинтон, но и в весьма резкой форме критиковали республиканца. Заявления знаменитостей доходили до такого абсурда, что некоторые грозились покинуть США в случае победы Трампа, а, в частности, Мадонна и вовсе предложила орально удовлетворить всех, кто проголосует за Клинтон. Однако победу всё равно одержал именно Трамп. 

Напомним, что недавно состоялось голосование выборщиков, на котором легитимность позицией Трампа подтвердились в очередной раз, когда из сотен выборщиков лишь двое отказались голосовать за него, в то время как против Клинтон выступило пять человек.

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах16Фото

Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах
В страшном ДТП на КАД с перевёртышем погиб ребёнок8Фото

В страшном ДТП на КАД с перевёртышем погиб ребёнок: подробности рассказали очевидцы

Трагическое ДТП случилось на КАД ранним утром 22 декабря. На внешнем кольце, у съезда на Колтушское шоссе столкнулись несколько машин. Одна из них перевернулась. Подробности аварии на КАД рассказали очевидцы и инспекторы ГИБДД. "Жёсткий "замес" на внешней стороне КАД, не доезжая 400 м до съезда на Колтуши. Насчёт пострадавших непонятно, МЧС, реанимация и две скорые на месте", - сообщили очевидцы.  В ДТП попали автомобили Mercedes и SsangYong Rexton. Последний перевернулся на крышу.  "Проезжал...
Зимнее солнцестояние в 2016 году: в России наступил самый короткий день в году 4Фото

Зимнее солнцестояние-2016: наступил самый короткий день в году

Зимнее солнцестояние в 2016 году выпадает на 21 декабря. В 13.45 по московскому времени Солнце, двигаясь по эклиптике, достигнет самого удалённого положения от небесного экватора в сторону Южного полюса мира. В День зимнего солнцестояния в Северном полушарии наступает астрономическая зима, а в Южном - лето. В заполярных районах 21 декабря 2016 года наступает полярная ночь, когда солнце не выходит из-за горизонта.  А самое главное - День зимнего солнцестояния - самый короткий в году, после...
Умер Вячеслав Шалевич: прощание с актёром пройдёт в театре Вахтангова4Фото

Умер Вячеслав Шалевич: прощание с актёром пройдёт в театре Вахтангова

21 декабря умер Вячеслав Шалевич, сообщается на сайте Вахтанговского театра. Вячеслава Шалевича знают по ярким ролям в кино и театре. Вячеславу Шалевичу было 82 года. "Сегодня на 83-м году жизни после продолжительной болезни окончил свой жизненный путь Корифей Театра имени Евгения Вахтангова Народный артист РФ, Лауреат Государственной премии РФ  Вячеслав Анатольевич Шалевич.  58 лет он отдал служению  одному единственному театру -  Вахтанговскому", - говорится на сайте театра. Причины смерти...
Троицкий и Дворцовый мосты закроют из-за праздничного фейерверка2Фото

Троицкий и Дворцовый мосты закроют из-за праздничного фейерверка

26 и 30 декабря будут закрыты для движения транспорта сразу две переправы в центре Санкт-Петербурга. Как сообщает СПб ГКУ «Организатор перевозок», ограничение движения связано с тем, что в вечернее время в эти дни с акватории Невы будут запускать фейерверки. Водители не смогут проехать по Дворцовому и Троицкому мостам 26 и 30 декабря с 21:30 и до окончания движения транспорта. Также в эти дни поменяют свой маршрут автобусы № 7, 10, 24, 46, 49, 191, троллейбусы № 1, 7, 10, 11 и трамвай № 3.
Как менялась семья Обамы за 8 лет в Белом доме59Фото

Как менялась семья Обамы за 8 лет в Белом доме
Почти тонна льда ушла на Сергея Шнурова в Петербурге33Фото

Почти тонна льда ушла на Сергея Шнурова в Петербурге

В городе открываются две выставки ледовых скульптур 23 и 24 декабря
Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть

Скандальная переписка Бузовой также утекла в СМИ и соцсети
София Кальчева 12Фото

Возлюбленную Баскова ограбили: потеря в 300 тысяч рублей не огорчила девушку

София Кальчева, возлюбленная Николая Баскова, оказалась жертвой грабителей. Причем грабеж произошел среди бела дня. Как сообщает в подробностях StarHit, София ехала за рулем, остановилась возле одного из магазинов и вышла. Грабители разбили окно машины и вытащили сумку. Девушка, оправившись от шока, все же не сильно огорчилась потере: пропали 55 тысяч рублей, которые лежали в сумочке стоимостью 200 тысяч рублей. София отметила, что в сумке не было документов, а их восстановить в праздничные дни...
Леонид Якубович попал в ДТП4Фото

Леонид Якубович вместе с женой и внучкой попал в ДТП

Леонид Якубович попал в аварию в Москве. Помимо известного телеведущего в машине также находились его жена и внучка. О том, что Леонид Якубович попал в ДТП стало известно накануне. Как сообщают СМИ, около 16:00 по московскому времени на 21-ом километре Рублёво-Успенского шоссе Mercedes ведущего капитал-шоу "Поле Чудес" столкнулся с легковым автомобилем Peugeot. Новость о том, что Якубович попал в аварию и,возможно, пострадал - мгновенно стала одной из самых популярных в интернет-СМИ. Однако,...
17-летняя беременная школьница сбежала из больницы3Фото

Петербургские СМИ: родственники не собираются искать сбежавшую беременную школьницу

В Петербурге из пятой детской больницы сбежала беременная школьница. Об этом рассказали сотрудники гинекологического отделения, которые позвонили в  полицию. Как сообщают СМИ, побег школьница совершила минувшей ночью, с 21 на 22 декабря. 17-летняя девушка сейчас на 16 неделе беременности, она находилась под наблюдением  специалистов. Сотрудники  полиции после сообщения о пропаже отправились по домашнему адресу школьницы. Выяснилось, что там проживают 77-летняя бабушка и 81-летний дедушка,...
Фото смертельного ДТП на Суздальском проспекте в Петербурге появилось в Сети8Фото

Фото смертельного ДТП на Суздальском проспекте в Петербурге появилось в Сети
Фото Комитета по печати и взаимодействию со СМИ3Фото

Мультимедийное шоу на Дворцовой площади стартует 26 декабря

В понедельник, 26 декабря, в шесть часов вечера на фасаде здания Главного Штаба на Дворцовой площади начнется трансляция масштабного проекта "Новогоднее мультимедийное шоу световых технологий, посвященное Году российского кино". Как сообщает пресс-служба Комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации, сеансы будут длится по 30 минут с 18.00 до 23.00 с интервалами по 15 минут между ними. Шоу представляет собой трансляцию циклических видеоблоков на здание Главного Штаба, а...
IBU озвучила решение по российским биатлонистам3Фото

IBU озвучила решение по российским биатлонистам

Два спортсмена отстранены от соревнований

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Куда сходить в Москве на выходные 24 и 25 декабря

Куда сходить в Москве на выходные 24 и 25 декабря

Сегодня 10:41 Metro сделало подборку самых интересных мероприятий в столице

Самое популярное

София Кальчева 12Фото
Владимир Ленин встретит Новый год в одиночестве3Фото

Галереи и видео

Новый эротический календарь с обнажёнными сотрудницами выпустит крановый завод в Челнах16Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама