Дональд Трамп не хочет видеть на своей инаугурации знаменитостей

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter прокомментировал предстоящую в январе инаугурацию. Он заявил, что не желает видеть на столь важном для него мероприятии разного рода знаменитостей и будет больше рад, если на торжество придут обычные люди.
"Так называемые знаменитости из списка "А" все хотят билеты на мою инаугурацию, но посмотрите, что они сделали для Хиллари (Клинтон), ничего. Я хочу людей", — написал Трамп в своем Twitter.
Данный пост можно объяснить тем, что множество певцов, актёров и других звёзд в ходе предвыборной гонки не только выступали за его соперницу Хиллари Клинтон, но и в весьма резкой форме критиковали республиканца. Заявления знаменитостей доходили до такого абсурда, что некоторые грозились покинуть США в случае победы Трампа, а, в частности, Мадонна и вовсе предложила орально удовлетворить всех, кто проголосует за Клинтон. Однако победу всё равно одержал именно Трамп.
Напомним, что недавно состоялось голосование выборщиков, на котором легитимность позицией Трампа подтвердились в очередной раз, когда из сотен выборщиков лишь двое отказались голосовать за него, в то время как против Клинтон выступило пять человек.