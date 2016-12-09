Избранный президент США Дональд Трамп в своем Twitter почтил память умершего 8 декабря 2016 года легендарного астронавта Джона Гленна. Трамп написал, что Гленн был настоящим героем.

"Сегодня мы потеряли великого покорителя воздуха и пространства Джон Гленна. Он был героем и вдохновлял поколения будущих исследователей. Его будет не хватать", - написал Дональд Трамп в своем блоге.

Джону Гленну было 95 лет. Он умер 8 декабря в больнице в Коламбусе, рядом с ним были родные. Панихида состоится в Университете штата Огайо. Он будет похоронен на Арлингтонском национальном кладбище в пригороде Вашингтона. Дата проведения церемоний будет объявлена позже.

Джон Гленн стал третьим американским астронавтом в космосе и первым, совершившим орбитальный полет. Он облетел Землю трижды. Впоследствии он провел 24 года в верхней палате конгресса США как сенатор-демократ от штата Огайо.

В возрасте 77 лет, в 1998 году, Гленн снова совершил полет в космос, став самым пожилым астронавтом, отважившимся на подобную миссию.