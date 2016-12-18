Дональд Трамп ответил на слова Мишель Обамы о крахе всех надежд американского народа после его избрания, сообщает ТАСС.

Первая леди заявила о потере надежды в интервью телеведущей Опре Уинфри. Мишель Обама отметила, что разочарована грядущим приходом республиканца Трампа в Белый дом и завершением "эры надежд и перемен", начавшейся при Бараке Обаме.

Дональд Трамп публично выразил несогласия с такой точкой зрения.

- Мишель Обама заявила вчера, что надежды больше нет. Я так понимаю, что она говорила о прошлом, а не о будущем. У нас, напротив, есть большие надежды и огромный потенциал. Мы как государство станем великими как никогда прежде, - заявил избранный президент США на встрече со сторонниками в штате Алабама.

Трамп, по его словам, был удивлён высказываниями Мишель Обамы, учитывая, что во время визита новоизбранного президента вместе с женой Меланьей в Белый дом супруги Обама были очень любезны.

- Надеюсь, она не так выразилась или имела в виду что-то другое, - отметил Трамп.