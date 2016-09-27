В Японии долгожителями являются не только жители, но и домашние животные: согласно исследованию Токийского университета сельского хозяйства и технологий, кошки и собаки устанавливают новые рекорды по продолжительности жизни. Об этом сообщает Bloomberg.

Выяснилось, что собаки в Японии в среднем живут 13,2 лет, а кошки - 11,9.

Основными причинами долгой жизни питомцев эксперты называют тщательный уход за ними хозяев. Японцы чаще делают животным прививки, лучше кормят и предпочитают содержать их в доме.

Сегодня количество питомцев в Японии больше числа детей. Согласно исследованию 2015 года, в стране содержат около 19,8 млн кошек и собак. Для сравнения, детей до 14 лет на этот момент в Японии было 15,9 млн.