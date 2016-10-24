Здание было построено в 1891–1892 годах Гавриилом Барановским. Этот архитектор построил сразу несколько зданий для семьи купцов Елисеевых, а также реконструировал их многочисленную недвижимость.

Первый этаж лицевого корпуса дома занимали магазины: каждый из них имел отдельный вход с улицы и служебный вход со двора. На первом этаже дворового корпуса находились обычные в то время конюшни и сеновал, а также торговые склады. От жилых этажей их отделяло железобетонное перекрытие. Самая большая квартира в доме, с высоким залом-мансардой и галереей, находилась на шестом этаже и занимала его целиком.

Фасад здания очень красив. Он обильно украшен керамическими деталями и декоративным кирпичом. Но самое интересное скрывается внутри. По пышности декоративного убранства парадное не уступает фасаду. Центральное место занимает главная лестница, украшенная массивной лепниной, резной балюстрадой и оранжевыми витражами. Ступеньки идут спиралью, опоясывая старинную круглую шахту лифта.

Подъёмник установили ещё в конце XIX века. Раньше он работал на пару. Сейчас лифт тоже работает, но вверх-вниз ездит уже при помощи электричества кабина, поставленная в советское время.

В окнах парадной лестницы сохранилось довольно много старого жёлтого стекла с рисунком. По мнению архитектора, при сумрачной дождливой погоде жёлтые стёкла должны были делать освещение более тёплым, «солнечным» и приятным глазу. Впрочем, многие всё равно находят помещение довольно сумрачным.

Факты

Архитектор Г.В. Барановский построил в Петербурге около 20 зданий. Самые знаменитые из них:

• Дом торгового товарищества «Братья Елисеевы» на Невском проспекте (1902–1903).

• Санкт-Петербургский буддийский храм на Приморском проспекте (1909–1915)