Бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева отправили отбывать домашний арест, одев ему на ногу электронный браслет слежения. Ближайшие два месяца Алексей Улюкаев будет наслаждаться свежим воздухом только с балкона своей квартиры площадью 225 квадратных метров в одном из корпусов элитного комплекса «Золотые ключи 2».

– Соседи у нас все хорошие. В двенадцатой секции живёт Дана Борисова. Пресняковы из третьего корпуса переехали в частный дом. Улюкаев живёт в девятой секции, – рассказала гувернантка соседей экс-министра корреспонденту Metro. – В принципе, здесь живут обеспеченно, но самые обычные люди.

Самых обычных людей на огороженной территории охраняет маленькая армия чоповцев. А для развлечений есть свой зоопарк с ручными кроликами, енотом и ламами. По сути это такой город в городе. В корпусах есть ресторан и фитнес-клуб с бассейном на крыше, а на первых этажах трёх жилых домов – медицинские клиники, спа-салоны, химчистка, кафе и магазины.

– Хотите попробовать сыр или хамон? – услужливо предлагала покупателям продавщица небольшой лавочки с продуктами из Италии.

Помимо сыров, на полках десятки видов пасты, бальзамических заправок и соусов песто. Ценников нет, видимо, о таких пустяках здесь не задумываются. И это не удивительно – самое дешёвое жильё в комплексе от 35 млн рублей.

– На этажах по 2–3 квартиры, – рассказал о «Золотых ключах 2» риелтор Сергей. – Есть интересный вариант за 130 миллионов. Это двухуровневая квартира площадью 265 квадратных метров. На первом этаже четыре спальни, кабинет, кухня и гостиная. А на втором – хозяйская спальня и кинотеатр.