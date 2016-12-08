Сервис "Госуслуги Москвы" теперь может оповещать жителей столицы о долгах за электричество. Работает это так: данные счетчиков электроэнергии, ведённые в систему, сразу же отражают количество неоплаченных киловатт.

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Чтобы передавать показания электросчетчиков через мобильное приложение, нужно указать свой адрес, номер лицевого счёта Мосэнергосбыта и номер счётчика, сообщает Mos.ru.

Обновлённое мобильное приложение "Госуслуги Москвы" доступно в App Store и Google Play. Уже сейчас его можно скачать или обновить старую версию.

Как рассказали Metro в пресс-службе "Мосэнергосбыта", за 9 месяцев 2016 года долг жителей столицы за электричество составляет 3 миллиарда 724 миллиона рублей. Долг за это время вырос на 862 миллиона рублей.

"Для удобства москвичей, мы запустили круглосуточную бесплатную телефонную линию по приёму показаний счётчиков, – рассказали Metro в пресс-службе ведомства. – Она будет работать с 15 по 26 число каждого месяца по телефону 8-800-55-000-55. Чтобы воспользоваться голосовым сервисом, необходимо следовать простым инструкциям, исключить посторонние шумы и не использовать громкую связь".

Напомним, что при помощи сервиса "Госуслуги Москвы" можно записаться на приём к врачу, оплатить штраф ГИБДД, просмотреть электронный дневник ребёнка или выяснить местоположение ближайшего центра "Мои документы".

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