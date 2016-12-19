Организаторы проекта "Брат Данила" по установке памятнику Даниле Багрову сообщили о том, что собрана вся необходимая сумма - 350 тысяч рублей за пять с половиной месяцев. Однако как пояснил Metro координатор проекта Роман, эти деньги необходимы лишь для первого этапа.

- Деньги пойдут на подготовку и подачу документации в Москву и Петербург. Кроме того, будет подготовлена уменьшенная копия памятника в один метр.

На страничке проекта идет голосование - в каком городе быть памятнику Даниле Багрову: в Москве или Петербурге. Организаторы будут подавать заявку на установку памятника сразу в два города: на случай, если откажут в одном, можно будет разместить в другом городе.

Если откажут и в Москве, и в Петербурге, то команда начнет искать другие варианты. Но памятник будет установлен в любом случае, уверяет Роман. Однако согласовывать документацию будут в течение 4-6 месяцев.

- Автором памятника станет скульптор Андрей Клыков. Он - большой поклонник творчества Сергея Бодрова младшего и очень болеет душой за проект вцелом. Уже давно мечтал создать памятник Даниле Багрову в исполнении знаменитого актера.

Когда все документы будут готовы, понадобится еще 2 миллиона 685 тысяч рублей. Согласно смете на страничке проекта, в эту сумму войдет создание модели, снятие формы, отливка из бронзы и монтаж.