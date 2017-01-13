Семья погибшей в страшной авиакатастрофе под Сочи руководителя фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (доктор Лиза) опознала её тело. Опознание проводилось по ДНК-экспертизе.

Её близкие сообщили, что сейчас началась подготовка к похоронам, сообщает ТАСС.

Доктора Лизу похоронят на Новодевичьем кладбище столицы. По предварительной информации, похороны состоятся в понедельник – 16 января.

Всего опознано более 70 погибших в крушении самолёта Ту-154 над Чёрным морем. Работа по идентификации останков ещё продолжается.

Записки доктора Лизы "Все мы рождаемся хорошими" О своих буднях Елизавета Глинка писала в сети под псевдонимом Доктор Лиза. Истории о детях, которые таяли у неё на глазах, о бездомных, которых сектанты приманивают миской с горячей кашей, о неизлечимо больных и брошенных людях, которые никому не верят... Боль и страдания своих непридуманных героев она пропускала через себя.

Также идентифицированы десять членов экипажа и девять представителей СМИ.

По предварительным данным, похороны погибших пройдут 14, 16 и 17 января.



Справка

Основанный Доктором Лизой фонд «Справедливая помощь» с 2007 года помогает тяжелобольным, малоимущим и пострадавшим в результате терактов и катастроф людям.

Елизавета Петровна лично находилась в Сирии и на Украине во время вооруженных конфликтов. Этот поистине великий человек навсегда останется в сердцах людей.

Фильм о Елизавете Глинке "Доктор Лиза" режиссера Елены Погребижской в 2009 г. удостоен премии ТЭФИ как лучший документальный фильм.

Крушение Ту-154 в Чёрном море: самолёт потерпел крушение утром 25 декабря, когда выполнял рейс из Подмосковья в Сирию. После дозаправки он вылетел из аэропорта Адлера и вскоре просто пропал с радаров. Позднее стало известно, что самолёт упал в Чёрное море. На его борту находилось 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова. Также там были чиновники, представитель международной общественной организации "Справедливая помощь" Доктор Лиза и журналисты.

Сейчас рассматривается около семи версий произошедшего, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

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