"Специальным гостем" нового календаря Pirelli за 2017 год, автором которого выступит известный фотограф Питер Линдберг, станет преподаватель МГИМО, кандидат политических наук Анастасия Игнатова, сообщает Harper's Bazaar.

Игнатова окончила МГИМО в 2009 году, получив диплом специалиста по связям с общественностью со знанием английского языка и специализацией связи с общественностью в сфере бизнеса.

После этого решила продолжить образование в стенах родного университета и пошла в аспирантуру. Преподавателем стала в 2013 году.

Также известно, что Анастасия замужем, у нее есть дочь.

Как сообщают "Ведомости", Игнатова приходится дочерью влиятельной бизнес-леди Екатерине Игнатовой, председателю совета директоров банка "Международный финансовый клуб". Под ее руководством собираются участники списка Forbes: владелец «Онэксима» Михаил Прохоров, акционер «Евраза» Александр Абрамов и глава «Реновы» Виктор Вексельберг. Также Екатерина владеет 70% в компании «Кате», которая поставляет на «Автоваз» (входит в «Ростехнологии») автоматические коробки передач для автомобиля «Лада Калина». Является второй женой главы «Ростехнологий» Сергея Чемезова.

Анастасия Игнатова в 2011 г. стала партнером Михаила Прохорова в ООО «Креативмедцентр», выкупив 50% компании. Тем не менее, из-за убытков фирма прекратила свое существование в 2014. Тогда Игнатова-младшая учредила собственное ООО «Клиника Росмед».

Вместе с Игнатовой для известного календаря снимутся актрисы Кейт Уинслет, Ума Турман, Хелен Мирен, Леа Сейду.

Отмечается, что съемки проходят в Берлине, Лондоне, Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и на севере Франции.