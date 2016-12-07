Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради начинающая актриса Лили-Роуз Депп стала настоящей звезды показа Chanel. Об этом в среду сообщает AFP.

17-летняя девушка дебютировала на подиуме в рамках шоу Chanel Metiers d'Arts, которое состоялось в отеле Ritz в Париже.

Лили-Роуз продемонстрировала два образа: сначала она появилась на подиуме в костюме из кроп-топа и юбки с пайетками, а затем в чёрном платье и с вуалеткой на голове. Зрители и модные критики были в восторге – они пророчат девушке карьеру в модном бизнесе.

Несмотря на это наследница Деппа и Паради не спешит становиться моделью. Девушка куда больше увлечена кинематографом. Кстати, она уже спела сняться в нескольких довольно популярных картинах. Среди последних фильм под названием "Планетарий" – в нём Лили-Роуз сыграла молодую Айседору Дункан.