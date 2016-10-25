Наследница владельца миллиардера Мусы Бажаева 22-летняя Элина Бажаева сейчас вместе с мужем Бекханом Мамакаевым отдыхает в США. Туда парочка уехала после роскошной свадьбы в Монако.

По словам Бажаевой, ей настолько не хочется возвращаться в Россию, что "при одной мысли о Москве ей становится дурно".

На вопрос подписчика о том, "где лучше – в США или в Рашке", студентка МГИМО ответила: "Везде лучше, чем в Рашке".

Эта фраза вызвала бурные обсуждения в Сети. Среди тех, кто не смог оставаться в стороне, оказался даже депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Виталий Милонов.

Он пообещал помешать Элине Бажаевой устроиться на работу в МИД.

– Ноги её не должно быть в МИДе, – заявил Милонов "Комсомольской правде", - Там должны работать не такие люди, которых богатый папаня туда запихал за деньги или знакомства. А люди, которые идеологически готовы защищать интересы нашей страны. Не сидеть где-то там за границей, и губы накачивать, и шмотки дорогущие скупать. Дипломаты должны защищать нашу Родину. Бажаевой там места нет! Она уже сейчас может перевестись в институт косметологии или стать маникюрщицей-педикюрщицей. Потому что по линии МИДа таким людям работать нельзя, должен быть запрет на профессию. Просто позор, что такие люди заходят в министерство и их готовят к работе там.

Стоит заметить, что Элина Бажаева не в первый раз оказывается в центре всеобщего внимания. Несколько месяцев назад девушка выходила замуж за 24-летнего наследника бизнес-империи Dorchester Алихана Мамакаева Бекхана.

Их свадьбу, которая проходила в ресторане Le Louis XV в Монако, обсуждали все.

По информации некоторых СМИ, за торжество родственникам молодых пришлось выложить кругленькую сумму. Одно только платье Элины Бажаевой, сшитое для неё ливанским дизайнером Зухаиром Мурадом, оценили в 20 миллионов рублей.

Напомним, что Муса Бажаев является владельцем "Группы Альянс" и 40% "Русской платины".

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