Дочь известных голливудских актёров Брюса Уиллиса и Деми Мур 25-летняя Скаут ЛаРу Уилли на днях вновь поразила широкую общественность. Уилли в своём Instagram опубликовала шокирующие фотографии на которых девушка появилась на публике с бородой и волосами на груди.

Напомним, что Скаут ЛаРу Уиллис и её младшая сестра 22-летняя Талула Бэль Уиллис являются активистками движения "Free The Nipple" ("Свободу соскам") и выступают за право женщин демонстрировать свои части тела, где и когда им захочется.

Так что периодически девушки шокируют публику своим эпатажным внешним видом. Например, в конце октября 2016 года Талула Уиллис позировала практически обнажённой на снимках, сделанных известным фотографом Тайлером Шилдсом.

Из одежды на Таллуле были надеты только мужские трусы, в которые она запустила руку.

Кстати, у Брюса Уиллиса и Деми Мур есть еще старшая дочь - Румер Гленн Уиллис. К счастью, она пошла по стопам родителей и стала актрисой.