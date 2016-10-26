Премьер-министр России Дмитрий Медведев вместе с участниками форума “Открытые инновации” в Сколково спешно покинул зал во время пленарного заседания 26 октября, сообщает ТАСС.

Эвакуироваться в целях безопасности Дмитрию Медведеву и участникам форума пришлось после того, как в куполе над залом послышался какой-то шум и подозрительные хлопки, произошло короткое замыкание. Очевидцы говорят также о небольших всполохах.

В корпусе, где проходит форум “Открытые инновации” с участием Дмитрия Медведева, чувствуется запах гари и висит легкий дым.

По данным агентства, на втором этаже здания произошел небольшой пожар, который быстро потушили. В корпусе включена система вентиляции, чтобы избавиться от неприятного запаха и дыма.

Ранее в ходе одной из сессий форума “Открытые инновации” 26 октября в Сколково также возникли технические неполадки. В зале неожиданно выключился свет и отключились микрофоны. Позже электропитание было восстановлено.

Кроме того, многие представители СМИ, присутствующие на форуме, отметил, что в здании проблемы со скоростью Wi-Fi и c подключением к нему, а в некоторых залах Сколково плохо работает мобильная связь.