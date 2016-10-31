Пока пользователи Интернета обсуждают слухи, что Тарасов и Бузова разводятся, полузащитник "Локомотива" перенёс операцию.

Как сообщает Life.ru, Дмитрий Тарасов вновь оказался на операционном столе – на этот раз он решил исправить свой нос.

"У меня были с носом проблемы и я решил, пока есть время на операцию, исправить перегородку, — рассказал он. — Хочется нормально дышать и чувствовать людей".

Напомним, в сентябре Тарасов получил травму — разрыв крестообразных связок — в товарищеском матче против Турции и был прооперирован в итальянской клинике Villa Stuart. Травма считается достаточно серьёзной.

Ранее сообщалось, что полузащитнику "Локомотива" предстоит достаточно длительный срок реабилитации. Видимо, в связи с этим он решил вплотную заняться своим здоровьем и обратился в клинику для исправления носовой перегородки.

Как известно, Дмитрий Тарасов уже долгое время живёт с известной актрисой Ольгой Бузовой, которая некоторое время назад стала его женой. В последнее время ходит много слухов об их отношениях. Ольга Бузова, инстаграм которой ломится от совместных фотографий с мужем, очень популярна среди пользователей Интернета и любое событие из её жизни становится предметом жарких обсуждений.