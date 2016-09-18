Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что какие-то происшествия или нарушения на выборах в Госдуму России и ЗакСобрание Санкт-Петербурга, можно ожидать только под конец дня голосования.

«Пока все идет спокойно. Относительно явки понятно, что основной прилив избирателей ожидается во второй половине дня, - отметил Солонников. - Говорить о том, насколько активно проголосовали петербуржцы, мы сможем после 18 часов. В Санкт-Петербурге явка будет не такой высокой, как на Дальнем Востоке, где уже закрылись избирательные участки, но вполне достаточной».

По мнению политолога ряд политических сил настроены на то, чтобы попытаться по итогам выборов опротестовать полученные результаты.

«Посмотрим – насколько такие попытки опротестовать легитимность выборов будут эффективными», - сказал Солонников.

Напомним, что сегодня, 18 сентября в Санкт-Петербурге в рамках единого дня голосования проходят выборы в Государственную Думу России и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.