Несколько дней назад Дмитрий Шепелев наконец-то прервал молчание и дал большое интервью Андрею Малахову, в котором рассказал о Жанне Фриске, о том, как он жил последние полтора года, поведал много нового и интересного о сыне Платоне и представил свою книгу "Жанна". Во время интервью телеведущий удивил не только своим новым имиджем, но и подробностями личного характера, многие из которых до сих пор обсуждают в сети.

В ответ на заявление Шепелева выступил отец Жанны Фриске, который вновь обвинил Дмитрия во лжи и обещал доказать всем, что тот говорит не правду. Саму книжку он читать не собирается, так как она "не о Жанне, а о нем".

Не обращая внимания на эти нападки, Дмитрий продолжает проводить встречи с читателями, во время которых представляет свою книгу. Одна из встреч состоялась в эти выходные в Петербурге. Примечательно то, что, по словам Шепелева, подобные встречи ему намного приятнее, нежели общение с журналистами, которые "совершенно не интересуются книгой или же проблемами болезни Жанны", зато активно задают вопросы о деньгах, сыне Платоне и отношениях с родственниками Жанны.

- Во время одной из таких встреч девушка встала и рассказала свою историю о борьбе с онкологией, на другую встречу пришел врач-онколог. Мне приятно, что такие люди приходят и не боятся высказываться, - признается Шепелев.

Дмитрий, действительно, намного охотнее говорит о проблемах рака, нежели о самой Жанне. Зато с упоением рассказывает о сыне Платоне, в котором души не чает. Во время встречи многие обратили внимание, как он был мил и приветлив с читателями, но в один момент изменился, когда ему задали вопрос о взаимоотношениях с родственниками Жанны.

-Я ждал этого вопроса, давно пора, - с некой злобой ответил Шепелев. –А вы хотите дать мне совет, рассказать что-то?

Правда, читательнице так и не удалось вытянуть из него хоть какие-то новые подробности, потому что Дмитрий вновь пустился в рассуждения о том, что не хочет обвинять родителей Жанны, которым и так тяжело. Но в то же время отметил, что со многими их действиями он не согласен.

Был и другой момент во время встречи – одна из женщин поинтересовалась, почему его книга стоит дороже книжек Пушкина, на что Шепелев ответил не без доли юмора.

- Вы, конечно же, думаете, что я мерзавец, сам установил цену, но, чтобы погасить пожар в вас, спешу заверить, что этим занимается издательство. Но особо отмечу, что эта книга стоит дешевле книги Бузовой, - добавил телеведущий.

Затем, чтобы сгладить накал встречи, отметил, что свой гонорар он передает в фонд помощи хосписам "Вера". Эти слова вызвали аплодисменты в зале.

Собравшимся Шепелев посоветовал читать Алексея Иванова и Виктора Пелевина, рассказал о том, что ждет Новый год и хочет провести его с семьей, а напоследок провел автограф-сессию, во время которой не только подписывал книжки, но и делал селфи с читателями.