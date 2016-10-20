Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства начал представление своего нового заместителя Виталия Мутко с шутки, сообщает "РИА Новости".

"Ну что. Как некоторые мои коллеги говорят, лет ми спик фром май харт ин рашн. Прежде чем мы начнем заседание правительства, естественно, должен еще раз представить вам наших коллег – и старых, и новых", – приводит цитату Медведева агентство.

"Лет ми спик фром май харт" – это отрывок из речи Виталия Мутко, с которой тот выступал на заседании исполкома ФИФА, презентуя Россию как потенциальное место проведения чемпионата мира по футболу в 2018 года.

Напомним, что накануне Виталий Мутко стал вице-премьером по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, оставив пост министра спорта. Эту должность занял его заместитель Павел Колобков.

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Вспомнить, как разговаривает по-английски Виталий Мутко можно, посмотрев видео ниже.