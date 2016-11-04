"Россия – уникальная страна. Она совмещает в себе не только природные богатства и огромные территории, но и многонациональное общество и разные вековые традиции. В этом суть нашей страны – быть разной, но быть единой. Мы все народ Российской Федерации, и 4 ноября, День народного единства, наш государственный праздник. Он символизирует главный принцип: быть вместе – значит быть сильными, развиваться и добиваться успехов. Уважать друг друга и оберегать свою Родину. Поздравляю всех с праздником!", - поздравил россиян Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook.