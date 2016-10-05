Родившиеся в вагоне поезда столичного метро щенята вместе с мамой-дворняжкой Таганкой находятся на передержке в городском приюте "Зоорассвет". Каждый "метрощенок" со временем получит от подземки импровизированный сертификат о рождении и бирку с кличкой.

Прозвища для собак сейчас выбирают читатели газеты Metro, свои варианты предлагайте в наших соцсетях – Vkontakte и Facebook. Мы выберим лучшие и отправим в метрополитен.

"Всегда мечтала о своей собаке, – пишет нам читательница Тома Бархатова. – Мечтала обо всём до мелочей. Конечно же, и об имени верного друга. Но обстоятельства не позволяли взять даже маленькую собачку. Аллергия. А нужно сказать, собак я очень люблю. Так вот, мою собаку мечты звали Дженни. Мне бы хотелось, чтобы хоть одного счастливого щеночка звали этим именем, с которым у меня связана мечта всей жизни". "Назвать по станциям метро – логично, – считает, в свою очередь, Натали. – Предлагаю так: Метроша, Янгель, Арбат, Альма, Филя, Кузя, Яся, Буня, Белка, Сева".

– Люди уже обращаются к нам и насчёт приобретения щенков, – рассказал Metro пресс-секретарь столичного метрополитена Андрей Кружалин. – На сегодня есть девять заявок. Но щенков десять, и нам нужно больше обращений. Щенков можно будет взять только через два месяца, после передержки, поэтому нужен запас – у людей планы могут меняться.

В вагоне столичного метро бездомная собака родила девять щенят

Отметим, что заявки на приобретение щенков можно оставлять на страничке столичного метро в Twitter, а также звонить по телефону 8 499 321 60 29 (контактный номер подземки).

Сейчас у щенят всё хорошо, специалисты приюта "Зоорассвет" снабжают их всем необходимым.

– Щенята чувствуют себя превосходно! – рассказывает Metro директор городского приюта "Зоорассвет" Сергей Розанов. – Лежат рядом с мамкой, кушают. Им всего несколько дней, но ведут себя активно. Если отнимают от мамки, начинают орать, но это нормально.

Всего в вагоне поезда родилось девять щенят, ещё один – по дороге в городской приют. Забрать малышей можно будет, когда они смогут обходиться без материнского внимания.

– Их пока сложно выбирать, – говорит Сергей. – Они практически все одинаковые. Но через полтора месяца появятся отличия! Будет видно, кто флегматик, а кто – революционер. Визуально они тоже будут меняться.

Сейчас уже известно, что у Таганки родились четыре девочки и шесть мальчиков.

– Все они находятся сейчас в тёплом помещении, в сдвоенной клетке – в одной мамка со щенками, в другую мы поставили воду и корм, – продолжает свой рассказ Сергей. – Таганка сейчас спокойная, ведёт себя адекватно. Мы надели на неё ошейник, периодически выводим гулять на улицу. К нам, кстати, пока поступила одна заявка на приобретение щенков.