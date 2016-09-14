С 15 сентября все желающие купить билет на "Аэроэкспресс" через сайт или мобильное приложение должны будут ввести свои паспортные данные. Информация об этом появилась на официальном сайте Aeroexpress.

"Данные меры приняты в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от № 473 "Об утверждении Правил перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом" и нацелены на повышение безопасности пассажиров", - говорится в сообщении.

В качестве документа, удостоверяющего личность, пасссажиры также смогут использовать ID гражданина (для иностранных граждан), загранпаспорт (для иностранных пассажиров), номер военного билета или паспорт моряка, свидетельство о рождении (для детей), временное удостоверение личности гражданина РФ (форма 2П), дипломатический паспорт.



Если же пассажир захочет приобрести билеты в кассах, то информация о персональных данных не потребуется. Однако отметим, что покупка билета на поезд "Аэроэкспресс" на сайте или в приложении обходится пассажирам на 50 рублей дешевле.

"Обработка персональных данных в информационных системах будет выполняться в строгом соответствии с действующим законодательством и соблюдением необходимых организационно-технических мер защиты данных", - сказано в сообщении на сайте компании.