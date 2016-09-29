В столице в ближайшее время может появиться сервис, дающий возможность вызывать пожарные службы с помощью SMS, сообщает m24.ru со ссылкой на слова начальника Главного управления МЧС России по Москве Ильи Денисова. Подобная мера направлена в первую очередь на то, чтобы глухонемые граждане города смогли быстро и легко вызвать спасателей в случае экстренной ситуации.

По словам Денисова, сейчас приоритетным является вопрос финансирования проекта.

"Можно рассмотреть вопрос введения такого сервиса в Москве. Нужно понять, откуда будет идти финансирование этого мероприятия. Когда будет определен источник, я дам команду на проработку этого вопроса", – заявил он изданию.

Отметим, что ранее аналогичный сервис уже начал свою работу в Алтайском крае. Там управление МЧС стало принимать текстовые вызовы, но лишь те, где помимо адреса указаны фамилия, имя и отчество заявителя.