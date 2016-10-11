Израильский дизайнер Алон Ливне (Alon Livne) представил новую коллекцию свадебных платьев для "сексуальных невест".

В новой коллекции нет традиционных скромных свадебных платьев, его модели призваны провоцировать. Чего только стоит платье-боди, которое полностью обнажает ноги и не только.

Все наряды Ливне отличают изящная вышивка, благородные ткани и интересные фактуры. Коллекция платьев для "сексуальных невест" богата прозрачными корсетами, глубокими вырезами и обтягивающими силуэтами.

Дизайнер Алон Ливне начал свою карьеру в модном бизнесе в 18 лет. С тех пор он успел поработать с такими брендами как Alexander McQueen и Roberto Cavalli.

Среди поклонниц Ливне такие звёзды, как Пэрис Хилтон, Бейонсе и Кристал Ренн.