Дизайнер делает украшения из человеческих зубов

Мэрилин Монро однажды сказала, что бриллианты — лучшие друзья девушек. Но фэшн-дизайнер Люси Махерус считает, что украшения, сделанные из, представьте себе, человеческих зубов, — это настоящая находка. Выпускнице Академии дизайна Эйндховена пришла идея, как использовать свою коллекцию, которая появилась у нее после похода к стоматологу и удаления её зубов мудрости. Она сделала из них кольцо и с тех пор начала создавать серьги, булавки и запонки из этого необычного материала. Махерус объясняет, почему решила избрать для себя такую оригинальную карьеру в фэшн-индустрии.

Почему ты решила создавать украшения из собственных зубов?

— Когда я читала о благородных и дефицитных материалах, я была удивлена, что при таком количество отходов мясной промышленности есть нехватка слоновой кости. Не только ведь у слонов есть зубы. И что происходит с зубами коров и свиней? Почему мы так же не оцениваем остальные зубы? Когда потеряла свои зубы мудрости, я сохранила их, чтобы реализовать собственную идея украшений.

В чем основной замысел?

— Я хотела перевернуть наш взгляд на оценку материалов, изменив традиционные ценности. Концепция заключается в том, чтобы предложить новое культурное поведение, при котором мы, люди, искали бы ценность в наших собственных материалах. Зуб можно получить только при его естественном выпадании или удалении по медицинским причинам. Идея в том, чтобы превратить его потерю в позитивный опыт в жизни. Задумка заключается в украшении тела драгоценностью, которая принадлежала человеку ранее, и это весьма гармонично. Я превращаю человеческие зубы, на которые обычно смотрят с отвращением, во что-то прекрасное.

Где вы набираете зубы?

— Я использовала свои собственные зубы мудрости для кольца. Ещё я получила зубы от двух моих преподавателей в Академии дизайна в Эйндховене и сделала украшения из них. Более того, я также просила своего дантиста собирать зубы взрослых для моего эксперимента. Идея в том, чтобы люди могли сами присылать свои зубы, а я бы делала украшения из них.

Как вы делаете аксессуары?

— Я использую все виды зубов взрослых. Наши коренные зубы достаточно большие для того, чтобы предать им жемчужные формы, а резцы подходят под форму каплевидных камней. Я чищу их в отбеливающем веществе, прежде чем полировать специальной машиной. Если в зубе есть отверстие, я заполняю его наполнителем. Вдохновившись японской философией о красоте несовершенности, я играю с идеей, что мы можем стать лучше благодаря нашим собственным недостаткам.

А эти украшения трудно делать?

— Зубы — самая крепкая часть человеческого тела, но они не такие крепкие, как камни. Так как они очень маленькие, работа над каждым требует много терпения и внимания. Также каждый зуб отличается по форме, размеру или прочности, поэтому процесс работы раз за разом меняется.

Что планируете в будущем?

— Я хотела бы продолжить проект и брать комиссию за сделанные на заказ украшения. Если вы потеряете зуб у дантиста, я смогу создать из него аксессуар. Быть может, это сделает посещение стоматолога менее неприятной процедурой…

Автор оригинальной версии: Дмитрий Беляев