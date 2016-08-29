Скандал, разгоревшийся в петергофской гимназии императора Александра II, закончился увольнением директора Галины Никитиной.

– Это решение приняла администрация района, а комитет по образованию его согласовал, - сообщила Metro пресс-секретарь комитета по образованию Лариса Кузьмина.

Напомним, несколько дней назад «учителя года 2007» Дмитрия Гущина уволили из гимназии, где он проработал 17 лет. Преподаватель не стал молчать и поделился своими мыслями о том, почему его выгнали с работы, в соцсети.

– В конце мая я узнал, что директор гимназии Г. А. Никитина велела классным руководителям подделать четвертные, полугодовые, годовые оценки ряду учащихся, – написал он.

По словам учителя, «невыгодные» отметки в журнале стирали бритвой или зачёркивали, а в свободные клетки ставили «липовые». Так выпускников «дотягивали» до медалей.

– Учителям директор объяснила, что подделать оценки приказал представитель Комитета по образованию, – продолжает Гущин.

– Я открыто высказал своё мнение о недопустимости выставлять пятёрки медалистам рукой директора, – объяснил он. Учитель сказал, что директор прямо в лицо заявила ему, что именно в этом причина увольнения.

Metro попросило Галину Никитину прокомментировать эти обвинения.

– Мне не понятны его фантазии, – сказала она, – неужели вы можете себе представить, что учителя подделывают какие-то оценки в журналах?

Теперь уже бывший директор объяснила, что уволила «учителя года» потому, что нашла на его место кандидата получше.

– Гущин мог преподавать только в субботу, а новый учитель готов каждый день. О других достоинствах новичка Никитина промолчала. – Зачем вам это знать? Кто бы ни пришёл, у него есть соответствующее образование, – сказала она. Но руководитель не смогла объяснить, зачем «учителю года» было лгать.

- Он получает по 100 у.е. в час за репетиторство. Что ему от этих 4 часов преподавания в гимназии? – задала риторический вопрос она.

Ученики гимназии, с которыми удалось пообщаться Metro, уверены, что Гущин не лжёт.

«Справедливый преподаватель, оценки ставил по существу, думаю он врать не будет»,

«Считаю что его слова правда, директор в его отсутствие мог выставить оценки» – рассказали выпускники школы.

На сторону учителя встали даже власти.

– По факту увольнения Гущина будет проведена проверка, и если найдут нарушения, он сможет восстановиться, если, конечно, захочет, – сообщили Metro в комитете по образованию