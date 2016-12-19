Суд Франции 19 декабря признал виновной главу Международного валютного фонда Кристин Лагард в халатности по делу о сделке по продаже компании Adidas, передаёт информационное агентство Reuters. При этом суд не вынес ей никакого наказания.

Отмечается, что при объяснении отсутствия какого-либо приговора, представители суда заявили, что приняли в рассмотрение контекст глобального финансового кризиса, а также хорошую репутацию и международное положение Лагард.

После оглашения судебного решения адвокат Лагард заявила о том, что её команда будет его оспаривать.

Это решение может вызвать очередную волну негативной реакции, вызванной главами Международного валютного фонда. Напомним, в 2011 году предыдущий директор МВФ Доминик Стросс-Кан обвинялся в попытке изнасилования горничной в гостинице.

Читайте также:

Кристин Лагард предстанет перед французским судом