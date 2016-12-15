Российский певец Дима Билан попал в больницу. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

У артиста диагностировали бронхит, и он очень этому обрадовался. Дело в том, как написал Билан, его заболевание едва не переросло в пневмонию.

– Ура-ура бронхит ( первый раз так радуюсь недугу ) поймали за хвост болезнь , ещё немного и перевалило бы в пневмонию !!!!! – написал он на своей странице (орфография и пунктуация автора).

По словам артиста, несколько дней ему придётся провести в горизонтальном положении.

– Меры принимаем самые, но говорят лежать надо несколько дней всё равно и не рыпаться! Снова чудеса эквилибристики нужно осваивать , совместить несовместимое?? !!! – написал артист (орфография и пунктуация автора).

Напомним, что ранее певец Дмитрий Билан пожаловался на плохое самочувствие и высокую температуру. Поклонники артиста сразу же начали желать ему скорейшего выздоровления и даже посоветовали, как и чем лучше лечиться.