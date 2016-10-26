Индийский дикобраз, три королевских питона и зеленый арасари покинули Ленинградский зоопарк в Петербурге. Накануне их проверили инспекторы управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти.

- По результатам проведенного осмотра и проверки документов инспекторы Управления заключили, что нарушений ветеринарного законодательства нет, - сообщает пресс-служба Россельхознадзора. - Животные полностью здоровы.

Дикобраз, питоны и арасари отправились в Самару, где новым домом для них станет контактный зоопарк в одном из торговых центров.