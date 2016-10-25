В нескольких районах Москвы волонтёры собирают продукты, медицинские и ветеринарные препараты для подопечных российского Реабилитационного Карантинного Центра помощи диким животным “ВЕЛЕС”.

Сотрудники Центра лечат и реабилитируют диких животных и птиц, которые получили травмы различной степени тяжести. Живут в Центре и звери, вывезенные или выкупленные с притравочных станций, где на диких животных натаскивают собак.

За всё время существования Центра (а это уже почти 10 лет) накопилось множество историй спасения. На сегодняшний день в “ВЕЛЕСе” собрано более 150 зверей и птиц: медведи, крокодил, рыси, северные олени, лосёнок, альпаки, лисы, песец, енотовидные собаки, ослики, кабанчик, множество птиц, включая хищных. Каждую неделю подопечных в Центре становится всё больше.

- Наши подопечные прибывают с Дальнего Востока, из Петербурга и Ленинградской области, из Карелии, есть и "москвичи". Рыси Пуша, Марсик и Хвостик были выкуплены с подмосковной зверофермы, - сообщила Metro волонтёр РКЦ "ВЕЛЕС" Ирина Гордеева.

Центр находится в посёлке Рапполово Всеволожского района Ленинградской области. В Санкт-Петербурге есть постоянно действующие пункты сбора помощи, кроме того работают автоволонтёры, с которыми всегда можно договориться о встрече и передать всё необходимое.

До 6 ноября волонтёры проводят акцию помощи в Западном и Северном административных округах Москвы. По предварительной договорённости москвичи могут передать помощь для постояльцев центра “Велес” через волонтёров Алёну и Елену. После завершения акции они доставят гуманитарную помощь в Петербург.

РКЦ "ВЕЛЕС" имеет государственную аттестацию и все необходимые документы, которые позволяют содержать диких животных. Однако государством никак не поддерживается и не финансируется.

- Мы функционируем только благодаря помощи и благотворительным пожертвованиям волонтёров. Наша главная цель - помочь нашим подопечным восстановиться и, по возможности, вернуть их обратно в родную среду, - говорит директор РКЦ "ВЕЛЕС" Александр Фёдоров.

Что нужно постояльцам Центра “ВЕЛЕС”?

Очень нужны пластмассовые ящики для хранения продуктов и всепогодные навесные замки.

Полный список необходимых вещей:

Продукты: крупы, комбикорм для пони, жидкий корм для кошек и собак, сухофрукты, орехи, гранулированная люцерна

Ветеринария и медицина: катетеры, инъекционные иглы, золетил-100, фронтлайн спрей, фамвир, страйд, сумамед, лезвие для хирургического скальпеля (№23), эластичные бинты

Хозяйственные нужды: тряпки для уборки, пакеты для мусора, пластиковые вёдра, швабры с деревянными ручками, веники, пластмассовые ящики для хранения продуктов, грабли, вилы., лопаты, секаторы, всепогодные навесные замки

Телефоны для связи:

Алёна - 89262180033

Елена - 89152186665

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