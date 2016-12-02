Дидье Маруани собирается улететь домой

Буря после задержания лидера группы Space Дидье Маруани и его представителя Игоря Трунова немного улеглась, и французский композитор засобирался домой. А напоследок написал заявление в полицию на Филиппа Киркорова о ложном доносе. В ближайшие дни правоохранители должны вынести по нему решение – заводить уголовное дело или нет.

– Второе заявление мы написали в прокуратуру – о превышении полномочий сотрудниками правоохранительных органов во время задержания Трунова и Маруани, – рассказала адвокат Людмила Айвар.

Произошло задержание в одном из банков Москвы, где юрист и музыкант встретились с Киркоровым для подписания досудебного соглашения. По словам француза, российский певец был готов выплатить ему компенсацию за плагиат в песне «Жестокая любовь», так как 41% в ней якобы заимствован из композиции Symphonic Space Dream. Но встреча закончилась задержанием Маруани и Трунова. Филипп Киркоров написал на них заявление о вымогательстве.

– Оперативники забрали у нас телефоны и личные вещи, – добавил Трунов Metro. – Сейчас мы ругаемся со следствием, но они отказываются нам эти вещи возвращать.

По словам Маруани, кто-то уже воспользовался его телефоном и стёр все письма из почтового ящика. Однако он успел отправить копию переписки с Киркоровым своим юристам и семье. Другой его адвокат, Андрей Гульцев, уже опубликовал эти письма на своей страничке в Facebook.

«Дидье, ты в порядке?!! Что за чёрт, Трунов распространил детали нашего соглашения в СМИ до нашей встречи? – пишет Филипп Киркоров (или тот, кто им назвался). – Он идиот??? Если хочешь иметь дело в суде – о’кей, но, пожалуйста, забудь об 1 000 000 евро в этом случае. Я в шоке. У меня нет слов. Я плачу... Филипп».

Однако адвокат российского певца Александр Добровинский утверждает, что переписку с Маруани вели пранкеры. Обвинения в клевете считает беспочвенными:

– Фантазия Маруани безгранична. Люди пришли за большими деньгами, все средства хороши, они будут говорить, что угодно.