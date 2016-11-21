Диана Крюгер разделась в Instagram

Дожди, сильный ветер и до +6 градусов обещают синоптики в Петербурге в ближайшие дни. Оттепель задержится в городе еще на несколько дней, но комфортной погоду назвать будет сложно. В начале недели сильных осадков в Петербурге не ожидается - днем до +3-5 градусов, ветер в порывах до 10-12 м/с, переменная облачность. К среде в городе может немного похолодать, но через нулевую отметку столбики термометров не перейдут. Вторая половина недели в городе будет более ненастной - вероятны обложные и...