Диана Крюгер разделась в Instagram

Знаменитая немецкая актриса и модель Диана Крюгер опубликовала в социальной сети Instagram своё интимное фото.
Знаменитая немецкая актриса и модель Диана Крюгер опубликовала в социальной сети Instagram своё интимное фото.
К фотографии актриса добавила короткое сообщение:
— Воскресенье застало меня вот так.
К тексту Крюгер поставила интригующие теги "затишье перед бурей" и "лучший день".
Напомним, что немецкая актриса Диана Крюгер известна своими ролями в картинах "Троя", "Господин Никто", приключенческой серии фильмов "Сокровище нации" и киноленте культового режиссёра Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".
В 2003 году Крюгер получила приз лучшей молодой актрисе от компании "Шопар" на Каннском кинофестивале.
Читайте также:
Сестра Ким Кардашьян разделась, чтобы показать своё нижнее белье
Сестра Ким Кардашьян поздравила возлюбленного фотографиями топлес
Звезда "Орла и решки" Регина Тодоренко разделась догола ради нового клипа