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Диана Крюгер разделась в Instagram

  • Давид Абабеков

40-летняя актриса своего тела не стесняется

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Знаменитая немецкая актриса и модель Диана Крюгер опубликовала в социальной сети Instagram своё интимное фото.

Sunday got me like 👌🏿#thecalmbeforethestorm #bestday

A photo posted by Diane Kruger (@dianekruger) on

К фотографии актриса добавила короткое сообщение:

— Воскресенье застало меня вот так.

К тексту Крюгер поставила интригующие теги "затишье перед бурей" и "лучший день".

Напомним, что немецкая актриса Диана Крюгер известна своими ролями в картинах "Троя", "Господин Никто", приключенческой серии фильмов "Сокровище нации" и киноленте культового режиссёра Квентина Тарантино "Бесславные ублюдки".

В 2003 году Крюгер получила приз лучшей молодой актрисе от компании "Шопар" на Каннском кинофестивале.

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