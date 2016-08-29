В воскресенье в Нью-Йорке прошёл топлес-парад Go Topless. Об этом в понедельник сообщает The Guardian.

В мероприятии приняли участие несколько десятков женщин и даже несколько мужчин – все они члены общества борьбы за права женщин. Шествие стартовало с Бродвея в 11 утра и завершилось на улице Dag Hammersjold Plaza (на пересечении East 47th Street и Second Avenue).

Полуобнажённых женщин также сопровождали две огромные надувные груди. После окончания шествия, на площади прошёл митинг против ущемления права женщины появляться топлес.

Go Topless день в США отмечается ежегодно, в ближайшее ко Дню равенства женщин воскресенье. Мероприятие призвано показать, что в женской груди нет ничего шокирующего, а значит представительницы прекрасной половины человечества могут обнажать её, где захотят.