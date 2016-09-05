Менее чем за сутки после появления видео на канале “Ленинграда” в YouTube его посмотрели больше миллиона человек.

К моменту публикации этого материала количество просмотров уже уверенно перевалило за 8 млн.

Режиссёром ролика стала автор нескольких предыдущих клипов-хитов «Ленинграда» Анна Пармас.

По сюжету клипа главная героиня застает своего мужчину в постели с пышногрудой блондинкой. В бешенстве она пытается сначала убить предателя, а потом страдает из-за случившегося. Все свои неудачи в личной жизни она связывает с маленьким размером груди.

По теме: Героиней нового клипа Шнурова стала Кисуня из знаменитых "Лабутенов": сюжет обсуждают в Сети

Еще по теме: Героиня клипа "Сиськи" группы "Ленинград" считает, что маленькая грудь – не проблема

Тема оказалась животрепещущей и нашла отклик в сердцах многих россиянок. Некоторые девушки даже начали снимать собственные ролики на песню «Сиськи».

Выбрали для вас самые интересные экземпляры.