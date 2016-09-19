Рисование логотипов соцсетей на теле стало для Джон Юй одним из способов привлечь внимание друзей и подписчиков. Нанося временные татуировки она хотела начать разговор о проблеме одержимости социальными сетями и показать, как Instagram и другие платформы стали частью наших повседневных жизней. В фотосерии "Body Post" девушка запечатлела себя с временными татуировками по всему телу.

"Мы одержимы социальными сетями"

- Почему вы решили нанести так много татуировок на тело?

- Я стала использовать тату, когда выпустилась из университета. Сначала это было просто забавой, поскольку я хотела продвигать свою страничку в социальных сетях, где я размещала татуировки из своего магазинчика.

- Какую идею вы вложили в проект?

- Мне нравится человеческое тело и кожа и мне нравится изучать людей. Они удивительно красивы. Часто мои работы выражают моё отношение к изучению человеческого тела.

- Вы думаете, что мы одержимы социальными сетями?

- Да, определенно. Мы можем опечалиться, если люди, которые для нас небезразличны, видели сообщение, но не ответили. Но также социальные сети вдохновляют меня на творчество. Они отражают наши эмоции и оказыыают влияние на нашу жизнь.

- Какая соцсеть вам нравится больше всего?

- Instagram, потому что это он стал хорошей платформой для моего искусства. Я люблю самовыражаться через фотографии. Facebook я использую только для работы, на Weibo я размещаю посты обо всём, происходщем со мной в повседневной жизни.

- Какова была реакция людей на ваши татуировки?

- У меня довольно много подлписчиков. И реакция была довольно бурной. Это невероятно. Я никогда не думала, что всё распространится с такой скоростью в самом начале проекта.