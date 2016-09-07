Победительница бразильского конкурса Miss BumBum и обладательница самых красивых ягодиц Сюзи Кортес решила изобразить американскую модель Ким Кардашьян. Всего за сутки откровенные фотографии жгучей брюнетки взорвали Интернет.

Накануне Сюзи Кортес, Miss BumBum-2016 выложила в Instagram две фотографии, которые подписала: Style Kim Kardashian. На них она позирует в элегантном платье, которое едва прикрывает интимные места. Девушка выглядит очень чувственно, у неё томный взгляд и слегка приоткрыты губы.

Всего за сутки фотографии собрали 18 тысяч лайков. Поклонники Сюзи Кортес не перестают восхищаться изобретательностью модели с самой красивой попой, которая регулярно выкладывает откровенные снимки в своей страничке в Instagram.

Девушка с самой красивой попой: "Месси, разблокируй меня"

Недавно Miss BumBum призналась, что сильно огорчена решением футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси забанить её.

Чтобы повлиять на решение Месси, девушка опубликовала в Instagram своё фото с футболкой клуба "Барселона", за который выступает футболист, и призвала подписчиков поддержать её, публикуя фото с хэштегом #InBlockMeMessi ("Месси, разблокируй меня").