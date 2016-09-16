Датчанка подала в суд на своих родителей, которые загружали на Facebook её детские снимки, на которых девочка сидит в туалете или лежит на кроватке без одежды. 18-летняя девушка попросила удалить всё из аккаунтов, однако родители отказались. И тогда она прибегла к помощи юристов. Об этом сообщает The Local.

По словам Каринтии, родители с 2009 года постоянно выгружали в соцсеть фотографии, среди которых были те, которые её сильно смущают. Адвокат Майкл Рами говорит, что без согласия Каринтии было загружено около 500 снимков. Он считает, что у девушки высокие шансы выиграть суд.

"Они делали это беспардонно и не зная границ. Для них было неважно, сидела ли я в туалете или лежала голой на моей кроватке. Каждый этап моей жизни попадал на фото, а затем размещался в социальной сети", - говорит 18-летняя девушка.

Около 700 друзей родителей девушки сделали репост снимков на свои страницы.

Отец девушки отказался удалять фотографии, отметив, что сам является автором этих снимков. Однако адвокат говорит, что если во время суда будет доказано нарушение права на личную жизнь, тогда её родители могут проиграть дело.

Это первый подобный случай обращения в австрийский суд. Но, по словам адвоката, если опираться на судебные прецеденты за границей, можно полагать, что родителям придётся заплатить штраф и оплатить судебные издержки.

Слушания намечены на ноябрь.