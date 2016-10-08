В ночь на 8 октября на северо-западе Москвы автомобиль марки Land Rover на большой скорости врезался в мачту освещения. В результате ДТП на Новокуркинском шоссе погибла девушка-пассажир.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу московской Госавтоинспекции.

По уточнённым данным, смертельное ДТП произошло 8 октября напротив дома 3 на Новокуркинском шоссе в 03.30. По предварительной версии, водитель Land Rover значительно превысил скорость, не справился с управлением, в результате чего внедорожник наехал на препятствие. Погибла девушка-пассажир.

По факту ДТП полиция проводит проверку.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.