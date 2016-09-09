В пятницу в полдень, 9 сентября, на проспекте Энгельса произошло ДТП с участием пешехода. Пожилой мужчина попал под колёса дорогого внедорожника, за рулём которого была девушка. Как сообщили очевидцы в соцсети, ДТП произошло напротив дома 36 на "зебре".

В паблик "ДТП и ЧП / Петербург" разместили фото, которое не правильно трактовали в соцсети, сделав ошибочное представление о том, что произошло на самом деле. Одна из участниц паблика пояснила, что её супруг стал свидетелем и описала подробности.

"А теперь реальность для всех!, - пишет участница паблика Светлана. - Муж стал свидетелем данного ДТП. Всё произошло у него на глазах. Дед переходил пешеходный переход на красный! Девушка ехала по правилам, и пыталась затормозить! Не поучилось. Дедушка подлетел от капота и ударился головой об асфальт, сильно шла кровь. Видимо, она еще и ноги ему переехала. А теперь про девушку: она сразу вышла из машины, подбежала к нему, подложила под голову что-то, пыталась остановить кровь, хотя ей все кричали его не трогать! Она вела себя достойно. Фото не отображает всей сути происшествия. Велосипед, лежащий рядом, принадлежит второму свидетелю, с которым мой муж переходил дорогу".

Как уточнили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, за рулём Land Rover Freelander была девушка 1989 года рождения. Она сбила мужчину 1943 года рождения.

- Пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора, - подтвердили в управлении.

По данным УГИБДД, мужчина получил травмы средней степени тяжести. По факту происшествия ведется проверка.